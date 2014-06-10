Необходимо сделать кнопку - Добавить в закладки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок155 просмотров

Необходимо сделать кнопку - Добавить в закладки. Пример здесь http://floomby.ru/s1/Wt4mk

И поставить ее на 3 сайта.

От Вас цена и примерные сроки. СП)))

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо. Задача выполнена на отлично.
Оплата в срок, приятный в общении; работаем.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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