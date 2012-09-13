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Создание конфигуратора мебели на Flash
В самом низу пункты которые будут менятся... сейчас делаем конфигуратор только на одну кровать. В дальнейшем заказчик планирует добавлять по 1-2 в месяц.
из дополнительного что должно быть
1. возможность открыть на полный экран (сам конфигуратор, либо только собранную кровать посмотреть в увеличенном виде.. возможно здесь тогда еще возможность приблизить чтоб можно был рассмотреть текстуру ткани... и возможность в увеличенном виде перетаскивать эту кровать мышкой)
2. кнопочка "предложить дизайн". при нажатии в случайном порядке будет собирать варианты кровати, а также предлагать цвета.
3. так как будет кроватей много, и когда пользователь только откроет конфигуратор, в левой части будут только их названия... вот чтоб при наведении на название чтоб появлялось всплывающее окно в котором будет картинка варианта современной кровати и класической... возможно небольшое описание. картинки страционарные и всегда одинаковые, тоесть менятся не будут.
4. при завершении сбора кровати такой как нравится, чтоб была возможность скачать ее в jpg формате.. или png.. тут уже как проще.
5. кровать можно посмотреть в двух ракурсах (картинки будут на два ракурса, и если елемент меняется, но в двух ракурсах)
еще вопрос по поводу открывания кровати... если пользователь выбирает подъемный механизм... я так понимаю что если дизайнер нарисует 10-12 картинок на разных этапах открывания, то во флеше можно будет сделать анимацию открывания?
приблизительно как тут, но этот вариант заказчику вообще не нравится (делали не мы.. кто-то левый)
http://www.ex.ua/view_storage/877841303870
вот что написал сам заказчик:
"Пример подъёмного механизма, но нам не понравилось много чего: подиум размером с саму кровать, быстро крутится и поднимается, фон дурацкий и вообще как-то не красиво."
вот сделать чтоб не крутилось, а просто поднималось при нажатии на кнопку, и ею же закрывалось.
следующий вопрос тоже очень важен.
чтоб можно было покрутить кровать на 180 градусов по горизонтали.
как вот тут можно покрутить этот роутер по своей оси (но тут и горизонтально и вертикально он крутится.. надо только горизонтально)
http://www.sotovik.ru/catalog/reviews/Yota-Router-rev.html#q001
в силу моих знаний технологии флеш, это надо чтоб дизайнер сделал 10-15 (может и меньше) разных изображений по горизонтальной оси этой кровати, а технически это не сложно реализовать чтоб при повороте показывалось нужное изображение
на сколько это удорожает стоимость?
мне надо сказать заказчику сколько будет стоить когда можно посмотреть только в двух ракурсах и вот такое 3Д которое можно покрутить.
дизайна нет и будет только после утверждения с заказчиком суммы и сроков работы.
заказчик как пример присылал вот такой конфигуратор... естественно у нас будет гораздо меньше функций
http://www.toyota.ua/cars/new_cars/configurator-index.tmex
дизайн будет в стиле самого сайта... довольно простым и минималистичным... дизайнер особо изощряться не будет
http://belgesto-art-studio.com/
кто не может подать заявку пишите:
alex(собака)siteinweb.com
skype: siteinweb
Стиль
1. Классический
2. Современный
Классический
1. Цвет
2. Ринг
2.1. с изножьем
2.2. без изножья
3. Подъёмный механизм
3.1. есть
3.1.1. вертикальный
3.1.2. горизонтальный
3.2. нет
4. Изголовье
4.1. с декоративными элементами
4.1.1. резьба
4.1.2. ковка
4.2. без декоративных элементов
Современный
1. Текстура
1.1. Дерево
1.1.1. Цвет
1.2. Ткань
1.2.1. Кожа
1.2.2. Мягкая обивка (+возможность добавлять названия обивки для каждой новой модели, например: лен, замша и.т.д.)
1.2.3. Цвет обивки в ткани
2. Ринг
2.1. с изножьем
2.2. без изножья
2.2.1. квадратный
2.2.2. закруглённый
2.3. подсветка
2.3.1. есть
2.3.2. нет
3. Подъёмный механизм
3.1. есть
3.1.1. вертикальный
3.1.2. горизонтальный
3.2. нет
4. Изголовье
4.1. Текстура
4.1.1. дерево
4.1.2. мягкая обивка (+возможность добавлять названия обивки для каждой новой модели, например: виды ткани - кожа, лен, замша и.т.д.)
4.2. Декоративные элементы
4.2.1. есть (+возможность добавлять названия для каждой новой модели, например: с камнями сваровски)
4.2.2. нет
4.3. Подстветка
4.3.1. есть
4.3.2. нет
Заявки фрилансеров
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