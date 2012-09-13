Сконвертировать ролик во флеш и добавить ссылку

Есть флеш роли к но при клике на него переход по ссылке не реализован, исходников нет, декомпилировать тоже не выходит, нужно как то средствами HTML/JavaScript заставить переходить по ссылке при клике на нём.

Есть исходник флеш-ролика в формате .wmv Собственно, из этого исходника и сделан флеш ролик с помощью программы конвертации видео.

Кто сможет прописать ссылку во флеш ролик?

Бюджет 20$.

Вот ссылка на ролик http://www.onlinedisk.ru/file/944577/

Нужно, чтобы по окончании ролика произошел автоматический переход на страницу http://www.kavkazles.com/katalog/