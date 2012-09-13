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Доработка сайта на UMI.cms
Нужно доработать сайт на UMI ( shop ).
Краткое описание:
Добавить "калькуляторы товара" - т.е. допустим товар определенного типа должен иметь характеристики от которых зависят другие характеристики и цена.
Например:
характеристика "цет" -- выбор доступных цветов.
характеристика "колличество ручек" (у обьекта) -- выбор доступного - от этого меняеться цена.
(более подробней в т.з.)
возможно будут еще правки. ( за допплату конечн :) )
Более подробно в т.з.
Укажите приблизительно: цену "от" / сроки / сумму предоплаты.
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