Доработка сайта на UMI.cms

Нужно доработать сайт на UMI ( shop ).

Краткое описание:

Добавить "калькуляторы товара" - т.е. допустим товар определенного типа должен иметь характеристики от которых зависят другие характеристики и цена.

Например:

характеристика "цет" -- выбор доступных цветов.

характеристика "колличество ручек" (у обьекта) -- выбор доступного - от этого меняеться цена.

(более подробней в т.з.)

возможно будут еще правки. ( за допплату конечн :) )

Более подробно в т.з.

Укажите приблизительно: цену "от" / сроки / сумму предоплаты.