Нужно CMS + функции php. Есть дизайн и верстка.

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт с дизайном, сверстанный, с прикрепленной базой.

1.реализовать CMS (Только распространенные!),

+ мелочи:

2. поиск по базе, правка обьявления

3. с сайта? указанного снизу подгружать инфу -

http://hotelroom.ru/city_moscow/metro_map.html?geo_adr=%E4%EC%E8%F2%F0%EE%E2%F1%EA%EE%E5+%F8%EE%F1%F1%E5+33&geo_lat=55.8288482&geo_lng=37.56943849999993

4. отправка инф. сообщения для почту при переходе на стр 4.

адрес сайта bistrosdam.ru

Бюджет 7000 руб,срок - 5 дней макс!(срок более чем реальный, если человек разбирается).

PHP
13 лет назад
tieo
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
13 лет назад