Cоздать портал на Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки149 просмотров

Требуется создать портал на базе движка интернет - магазина Vamshop.

Сайт под ключ с изменением движка, т.е программинг.

Обращаю внимание - это не типовой магазин, на который тупо одеть шаблон.

Шаблон нужно будет перенести из типовых на "Теплатомонстре"

Функциона подобный *townhouse*.ru, тематика таже.

Рассматриваю только предложения с ценой и сроками.

Подробнее при разговоре по скайпууказан (в контактах)

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров