Для сайта Verno.by требуется переработать форму онлайн-заказа (на PHP), сделав ее простой и понятной, а также поменять тип регистрации. Сейчас заказы хранятся в админке, хотелось бы это так и оставить. Подразумевается, что клиент будет оставлять ...
Сайт для кадрового агентства
Здравствуйте, необходимо сделать сайт для кадрового агентства.
на друпале или джумле (или что нибудь популярное)
есть макет сайта и домен, хостинг скорее всего timeweb
Функционал: сайт состоит из двух частей: сайт на 5-6 страниц и личный кабинет.
Личный кабинет: создание аккаунта производится сотрудником нашего агентства (должно быть просто), для постоянных клиентов.
Функционал кабинета:
1. тест - опросник для сотрудников, результаты сохраняются в виде анкет (анкеты можно редактировать, удалять, дополнять и все такое).
2. создание, удаление "папок" для сортировки и перемещения анкет (разные должности или филиалы)
3. фильтр по критериям (в результатах теста будут присваиваться особенности сотрудника по которым в дальнейшем можно будет их фильтровать)
4. поиск по анкетам (ФИО)
оплата тремя частями: 1 - когда будет готов основной сайт. 2 - кабинет. 3 - работа над ошибками
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