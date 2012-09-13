Здравствуйте, необходимо сделать сайт для кадрового агентства.

на друпале или джумле (или что нибудь популярное)

есть макет сайта и домен, хостинг скорее всего timeweb

Функционал: сайт состоит из двух частей: сайт на 5-6 страниц и личный кабинет.

Личный кабинет: создание аккаунта производится сотрудником нашего агентства (должно быть просто), для постоянных клиентов.

Функционал кабинета:

1. тест - опросник для сотрудников, результаты сохраняются в виде анкет (анкеты можно редактировать, удалять, дополнять и все такое).

2. создание, удаление "папок" для сортировки и перемещения анкет (разные должности или филиалы)

3. фильтр по критериям (в результатах теста будут присваиваться особенности сотрудника по которым в дальнейшем можно будет их фильтровать)

4. поиск по анкетам (ФИО)

оплата тремя частями: 1 - когда будет готов основной сайт. 2 - кабинет. 3 - работа над ошибками