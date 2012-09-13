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Web-developer (PHP)
В проект требуется опытный разработчик на PHP
PHP5+
Понимание концепций ООП и MVC
Опыт работы с одим из MVC фрейморков (разработка ведется на CI)
HTML
JavaScript
умение разбираться в чужом коде
25000 - 40000 рублей
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