Разработчик под PHPfox

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок197 просмотров

Требуется человек, способный писать расширения для PHPfox последних версий под возникающие потребности проекта.

Нужна консультация по функциональным возможностям движка, разработка, настройка и установка плагинов, модулей, хаков под возникающие задачи. Участие в развитии проекта.

12 лет назад
chuvashev
38 лет
19 лет в сервисе
Была
год назад

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