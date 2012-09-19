Сделать Flash презентацию орг-ции из powerpoint

Коллеги, привет!

Есть презентация организации в пауерпоинте без анимации. Нужно на основании ее сделать красивый флеш.

Цель: отсылка презентации для корпоративных клиентов (организаций), чтобы она из заинтерсовала своей оригинальностью, вкусом и качеством в целях дальнейшего сотрудничества.

Готовый вариант презентации имеется. Нужно добавить эффектов для хорошего визуального восприятия.

Работа должна закончиться до этого вскр.

Указывайте цену и срок. После этого вышлю оригинал ppt презентации.