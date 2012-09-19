Требуется человек, способный писать расширения для PHPfox последних версий под возникающие потребности проекта. Нужна консультация по функциональным возможностям движка, разработка, настройка и установка плагинов, модулей, хаков под возникающие задачи. Участие в развитии проекта.
Сделать Flash презентацию орг-ции из powerpoint
Коллеги, привет!
Есть презентация организации в пауерпоинте без анимации. Нужно на основании ее сделать красивый флеш.
Цель: отсылка презентации для корпоративных клиентов (организаций), чтобы она из заинтерсовала своей оригинальностью, вкусом и качеством в целях дальнейшего сотрудничества.
Готовый вариант презентации имеется. Нужно добавить эффектов для хорошего визуального восприятия.
Работа должна закончиться до этого вскр.
Указывайте цену и срок. После этого вышлю оригинал ppt презентации.
Выбранный исполнитель
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