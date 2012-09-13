Нужен аудио плеер под Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

В Wordpress имеется стандартный аудио плеер меня он не устраивает внешне и отсутствием некоторых функций. Функционал и внешний вид плеера, который нужен мне должен соответствовать ниже приведенной картинке и описанию.Нужно сделать как плагин, чтобы я мог его установить без проблем на любом сайте Вордпресс.также плеер должен отображаться во всех мобильных и веб браузерах !

Основная задача:

1. При вставке embed кода, кем либо на сторонний сайт, в плеере должен показываться мой логотип при нажатии на который в новой вкладке должен открываться мой сайт.

2. При загрузке аудио файла должна быть возможность выбрать папку загрузки на сервере.

3. Должна быть возможность скачать аудио файл в разных форматах.

Например: я закачал на сервер аудио запись в двух форматах privet_mir.mp3 и privet_mir.mpa, пользователь, при нажатии на кнопку «Скачать», должен иметь возможность выбрать любой из имеющихся форматов этого файла.

ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ !!!

1. Кнопка “Пуск” / “Пауза”

2. Кнопка “Громкость”

3. Кнопка “Скачать”

4. Кнопка “Код встраивания”

5. Время

6. Логотип - ссылка / Возможность установки любого

логотипа и ссылки

7. Прогресс бар

7.1 Уже прослушенный отрезок времени

7.2 ...

7.3 Состояние загрузки в кэш

WordPress
13 лет назад
Banned2
Мороз 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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