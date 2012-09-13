Требуется человек, способный писать расширения для PHPfox последних версий под возникающие потребности проекта. Нужна консультация по функциональным возможностям движка, разработка, настройка и установка плагинов, модулей, хаков под возникающие задачи. Участие в развитии проекта.
Нужен аудио плеер под Вордпресс
В Wordpress имеется стандартный аудио плеер меня он не устраивает внешне и отсутствием некоторых функций. Функционал и внешний вид плеера, который нужен мне должен соответствовать ниже приведенной картинке и описанию.Нужно сделать как плагин, чтобы я мог его установить без проблем на любом сайте Вордпресс.также плеер должен отображаться во всех мобильных и веб браузерах !
Основная задача:
1. При вставке embed кода, кем либо на сторонний сайт, в плеере должен показываться мой логотип при нажатии на который в новой вкладке должен открываться мой сайт.
2. При загрузке аудио файла должна быть возможность выбрать папку загрузки на сервере.
3. Должна быть возможность скачать аудио файл в разных форматах.
Например: я закачал на сервер аудио запись в двух форматах privet_mir.mp3 и privet_mir.mpa, пользователь, при нажатии на кнопку «Скачать», должен иметь возможность выбрать любой из имеющихся форматов этого файла.
ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ !!!
1. Кнопка “Пуск” / “Пауза”
2. Кнопка “Громкость”
3. Кнопка “Скачать”
4. Кнопка “Код встраивания”
5. Время
6. Логотип - ссылка / Возможность установки любого
логотипа и ссылки
7. Прогресс бар
7.1 Уже прослушенный отрезок времени
7.2 ...
7.3 Состояние загрузки в кэш
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