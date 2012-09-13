Создать "Личный кабинет пользователя"

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Закрыт4 заявки117 просмотров

Создать простой, с минимальными возможностями "Личный кабинет пользователя". Основные функции:

1. авторизация

2. Работа с информацией пользователя: редактировать/изменить объявление, обновить объявление, удалить/отправить в архив.

Для изменения/обновления одного объявления, требуется изменение информации в 5-6 таблицах баз MySQL.

Все требуемые таблицы баз данных созданы.

Потребуется разобраться в чужом коде.

Есть недоработанная "админка".

MySQL
13 лет назад
OnClick
Игорь 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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