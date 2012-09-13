Сайт о кофейном оборудовании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

http://coffe.illustrate.kz/

1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался)

2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не останавливаясь. Надо: чтобы последняя картинка (с текстом о SCAE и картинкой - женская рука держит чашку кофе) остановилась - так, чтобы ее правый край совпадал с правым краем экрана компьютера. В таком положении оставалась 5 секунд. Потом все картинки быстро перемотались бы назад с лева на право, и опять все пошло по новой медленно с права налево!

13 лет назад
IS_illustrate
Валентина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Постоянная удаленная работа для программистов

    О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor. Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQuerySQL
    Веб-программирование34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик под PHPfox

    $500

    Требуется человек, способный писать расширения для PHPfox последних версий под возникающие потребности проекта. Нужна консультация по функциональным возможностям движка, разработка, настройка и установка плагинов, модулей, хаков под возникающие задачи. Участие в развитии проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать Flash презентацию орг-ции из powerpoint

    Коллеги, привет! Есть презентация организации в пауерпоинте без анимации. Нужно на основании ее сделать красивый флеш. Цель: отсылка презентации для корпоративных клиентов (организаций), чтобы она из заинтерсовала своей оригинальностью, вкусом и ...

    PowerPoint
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен аудио плеер под Вордпресс

    В Wordpress имеется стандартный аудио плеер меня он не устраивает внешне и отсутствием некоторых функций. Функционал и внешний вид плеера, который нужен мне должен соответствовать ниже приведенной картинке и описанию.Нужно сделать как плагин, чтобы я ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать "Личный кабинет пользователя"

    Создать простой, с минимальными возможностями "Личный кабинет пользователя". Основные функции: 1. авторизация 2. Работа с информацией пользователя: редактировать/изменить объявление, обновить объявление, удалить/отправить в архив. Для изменения/обновления одного ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • VamShop, скорректировать отображение разделов

    Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ремонт скрипта geo IP перенаправления

    $10

    Есть PHP скрипт (был работоспособным несколько лет назад) перенаправляющий посетителей страницы на заданный URL в зависимости от пренадлежности IP посетителя зонам стран, если таковые были установлены в конфиге. В настоящее время скрипт не выполняет свою ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт для кадрового агентства

    $750

    Здравствуйте, необходимо сделать сайт для кадрового агентства. на друпале или джумле (или что нибудь популярное) есть макет сайта и домен, хостинг скорее всего timeweb Функционал: сайт состоит из двух ...

    Joomla
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-developer (PHP)

    $2500

    В проект требуется опытный разработчик на PHP PHP5+ Понимание концепций ООП и MVC Опыт работы с одим из MVC фрейморков (разработка ведется на CI) HTML JavaScript умение ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад