Сайт о кофейном оборудовании

http://coffe.illustrate.kz/

1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался)

2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не останавливаясь. Надо: чтобы последняя картинка (с текстом о SCAE и картинкой - женская рука держит чашку кофе) остановилась - так, чтобы ее правый край совпадал с правым краем экрана компьютера. В таком положении оставалась 5 секунд. Потом все картинки быстро перемотались бы назад с лева на право, и опять все пошло по новой медленно с права налево!