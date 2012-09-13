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Сайт о кофейном оборудовании
1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался)
2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не останавливаясь. Надо: чтобы последняя картинка (с текстом о SCAE и картинкой - женская рука держит чашку кофе) остановилась - так, чтобы ее правый край совпадал с правым краем экрана компьютера. В таком положении оставалась 5 секунд. Потом все картинки быстро перемотались бы назад с лева на право, и опять все пошло по новой медленно с права налево!
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