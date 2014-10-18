Постоянная удаленная работа для программистов

О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor.

Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов WebSoft. Работа на проектной основе связана с доработкой WebTutor под дополнительные требования клиентов. Разработка ведется на основе Agile Development.

Обязанности:

• Разработка веб-шаблонов, печатных форм, агентов, процедур оценки и других объектов системы WebTutor на основе сформированных заданий по проектам в соответствии с календарным планом

• Проверка разрабатываемого кода

• Участие в обсуждении требований по заданиям

• Еженедельная отчетность о выполненных задача (таймшит) руководителю команды

Требования:

• Технологии: HTML, ASP, JavaScript, AJAX, jQuery, XML, XQuery, SQL, Microsoft SQL Server, Transact-SQL

• Опыт разработки: от 0,5 года

• Работа в режиме home office (на дому)

• Ненормированный график работы (не менее 32 часов в неделю)

• Сообразительность и быстрое обучение (изучение системы WebTutor)

• Ответственность и аккуратность

Дополнительные требования:

• ActiveX

• Оплата на основе почасовой ставки 200-350 руб./час.