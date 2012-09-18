Доработка плагина Post Voting, CMS Wordpress

Доброе утро господа.

Ситуация - есть хороший плагин для голосовалки Post Voting для системы Wordpress.

Единственный минус это то что после обновления страницы проголосовавшие "пальчики" снова становятся типа активными. но по сути они не работают. Голосование назначается через AjAx

Задача - сделать так чтобы проголосовавшие пальцы оставались всегда неактивыми.

В прикреплении плагин. рабочий вариант http://nesiditsa.ru/ - голосование доступно только для зарегистрировавшихся, регистрация простая и быстра