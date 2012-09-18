О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor. Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов ...
Доработка плагина Post Voting, CMS Wordpress
Доброе утро господа.
Ситуация - есть хороший плагин для голосовалки Post Voting для системы Wordpress.
Единственный минус это то что после обновления страницы проголосовавшие "пальчики" снова становятся типа активными. но по сути они не работают. Голосование назначается через AjAx
Задача - сделать так чтобы проголосовавшие пальцы оставались всегда неактивыми.
В прикреплении плагин. рабочий вариант http://nesiditsa.ru/ - голосование доступно только для зарегистрировавшихся, регистрация простая и быстра
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется человек, способный писать расширения для PHPfox последних версий под возникающие потребности проекта. Нужна консультация по функциональным возможностям движка, разработка, настройка и установка плагинов, модулей, хаков под возникающие задачи. Участие в развитии проекта.Закрыт12 лет назад
Коллеги, привет! Есть презентация организации в пауерпоинте без анимации. Нужно на основании ее сделать красивый флеш. Цель: отсылка презентации для корпоративных клиентов (организаций), чтобы она из заинтерсовала своей оригинальностью, вкусом и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://coffe.illustrate.kz/ 1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался) 2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В Wordpress имеется стандартный аудио плеер меня он не устраивает внешне и отсутствием некоторых функций. Функционал и внешний вид плеера, который нужен мне должен соответствовать ниже приведенной картинке и описанию.Нужно сделать как плагин, чтобы я ...Закрыт13 лет назад
Создать простой, с минимальными возможностями "Личный кабинет пользователя". Основные функции: 1. авторизация 2. Работа с информацией пользователя: редактировать/изменить объявление, обновить объявление, удалить/отправить в архив. Для изменения/обновления одного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть PHP скрипт (был работоспособным несколько лет назад) перенаправляющий посетителей страницы на заданный URL в зависимости от пренадлежности IP посетителя зонам стран, если таковые были установлены в конфиге. В настоящее время скрипт не выполняет свою ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $750
Здравствуйте, необходимо сделать сайт для кадрового агентства. на друпале или джумле (или что нибудь популярное) есть макет сайта и домен, хостинг скорее всего timeweb Функционал: сайт состоит из двух ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте!Необходимо написать модуль заказа еды с интеграцией в 1С,CMS Dolphin Community Builder. Подробности в ЛСЗакрыт13 лет назад