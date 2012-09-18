Доработка плагина Post Voting, CMS Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка106 просмотров

Доброе утро господа.

Ситуация - есть хороший плагин для голосовалки Post Voting для системы Wordpress.

Единственный минус это то что после обновления страницы проголосовавшие "пальчики" снова становятся типа активными. но по сути они не работают. Голосование назначается через AjAx

Задача - сделать так чтобы проголосовавшие пальцы оставались всегда неактивыми.

В прикреплении плагин. рабочий вариант http://nesiditsa.ru/ - голосование доступно только для зарегистрировавшихся, регистрация простая и быстра

AJAXWordPress
13 лет назад
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
Хорошо и быстро справился с задачей по доработке программной части модуля голосования для портала переездов nesiditsa.ru. Рекомендую +1
Хороший заказчик, быстрый прием работы и мгновенная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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