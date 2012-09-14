Javascript фронтенд (долгосрочная, удаленная)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок105 просмотров

Требования:

- Отличное знание Javascript;

- Знание методов доставки данных в документ без перезагрузки страницы;

- Hаличие опыта в программировании и в веб-разработке на JS от 2х лет;

- JS-фреймворки: YUI, Dojo, Prototype - желательно;

Чем придется заниматься:

- cоздание виджетов, расширение функционала существующих проектов.

О проектах:

- Серверная часть: PHP/Symfony/Propel

- Базы данных: MySQL, Oracle, MS SQL, PostgreSQL, DB2

Возможны варианты сотрудничества:

- удаленная работа полный рабочий день (на зарплате)

- удаленная работа с гибким графиком (почасовая оплата)

Заработная плата обсуждается по итогам собеседования

Резюме отправлять на [email protected] с пометкой "javascript разработчик".

JavaScriptMySQLPHPPostgreSQLSQLSymfony
13 лет назад
dmitricpp
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров