Необходимо сделать калькулятор для сайта http://stroyrum.ru/

Смысл калькулятора заключается в следующем: человек вводит исходную информацию, а именно колличество квадратных метров и тип ремонта, а потом ему выдается стоимость ремонта.

Движок сайта Wordpress

Калькулятор должен быть сделан ввиде плагина с возможностью менять цены за квадратный метр для простого и для VIP ремонта в настройках.

PSD калькулятора исполнителю в личку