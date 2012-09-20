Калькулятор для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок238 просмотров

Необходимо сделать калькулятор для сайта http://stroyrum.ru/

Смысл калькулятора заключается в следующем: человек вводит исходную информацию, а именно колличество квадратных метров и тип ремонта, а потом ему выдается стоимость ремонта.

Движок сайта Wordpress

Калькулятор должен быть сделан ввиде плагина с возможностью менять цены за квадратный метр для простого и для VIP ремонта в настройках.

PSD калькулятора исполнителю в личку

WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
В целом работой доволен, не с первой попытки, но сделали все
Хороший заказчик, ТЗ четкое и ясное, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую

Заявки фрилансеров

rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад