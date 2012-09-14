Настройка и доработка CMS

Необходимо помочь разобраться в системе

http://www.flynax.com/auto-classifieds-software.html

и в ее админке создать каталоги, настраиваемые поисковые формы к ним, по трем каталогам и agjbcrjdsv формам к ним на основе еще существующих данных-пртмеров и уже созданных каталогов (в системе множество функциональных конструкторов).

А также необходимо скопировать (клонировать) часть функционала админки, каждый раздел или функция работаем на своем файле-контроллере (например из формы добавления новости сделать еще одну аналогичную форму добавления какого-либо дрпугого новостного контента).

Система работает на php + MySQL + smarty.

Нужен человек с хорошими знаниями php и для которого не будет проблемой разобраться в подобной админке и ее конструкторах, а также сможем выделить нам всего один сегодняшний день за солидный оклад. Нужен тот кто умеет делать, а не говорит. В случае успешного краткосочного сотрудничества, готовы рассмотреть дальнейшую работу.