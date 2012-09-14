О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor. Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов ...
Настройка и доработка CMS
Необходимо помочь разобраться в системе
http://www.flynax.com/auto-classifieds-software.html
и в ее админке создать каталоги, настраиваемые поисковые формы к ним, по трем каталогам и agjbcrjdsv формам к ним на основе еще существующих данных-пртмеров и уже созданных каталогов (в системе множество функциональных конструкторов).
А также необходимо скопировать (клонировать) часть функционала админки, каждый раздел или функция работаем на своем файле-контроллере (например из формы добавления новости сделать еще одну аналогичную форму добавления какого-либо дрпугого новостного контента).
Система работает на php + MySQL + smarty.
Нужен человек с хорошими знаниями php и для которого не будет проблемой разобраться в подобной админке и ее конструкторах, а также сможем выделить нам всего один сегодняшний день за солидный оклад. Нужен тот кто умеет делать, а не говорит. В случае успешного краткосочного сотрудничества, готовы рассмотреть дальнейшую работу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата. Подробности в аську 484 664 092Завершен13 лет назад
Предисловие: Ищем программиста в команду . Для нас главное это плодотворное и долговременное сотрудничество. Если у вас есть желание развиваться профессионально, искать новые решения задач, использовать в проектах новые возможности, помогать делать проекты лучше, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать калькулятор для сайта http://stroyrum.ru/ Смысл калькулятора заключается в следующем: человек вводит исходную информацию, а именно колличество квадратных метров и тип ремонта, а потом ему выдается стоимость ремонта. ...Завершен13 лет назад
Настроить плагин PopUp Dominator на движке WordPress Указывайте ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на основе готовых шаблонов сайтов подписных страниц сделать доработку и оптимизировать их для Рунета. 1. Добавить рамки видео на страницу (рамки предоставлю). 2. Сделать интеграцию с сервисом Смартреспондер. ...Завершен13 лет назад
- $50
Доброе утро господа. Ситуация - есть хороший плагин для голосовалки Post Voting для системы Wordpress. Единственный минус это то что после обновления страницы проголосовавшие "пальчики" снова становятся типа активными. но ...Завершен13 лет назад
http://coffe.illustrate.kz/ 1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался) 2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
В Wordpress имеется стандартный аудио плеер меня он не устраивает внешне и отсутствием некоторых функций. Функционал и внешний вид плеера, который нужен мне должен соответствовать ниже приведенной картинке и описанию.Нужно сделать как плагин, чтобы я ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад