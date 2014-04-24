Сергей один из немногих кто взялся и справился с поставленной задачей. Полностью вник в нюансы очень нестандартного проекта и предложил конструктивные решения. Проблем с общением не было – всегда на связи, понимание с полуслова. Однозначно предложу в будущем другие проекты и рекомендую его другим заказчикам.