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- Интернет магазин женского белья "Amely"339 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. да, все ок :)
$30
10 баллов
9 лет назад
Сергей все сделал сортировку товаров по цене качественно и в сроки. Эта функция очень нужна была посетителям магазина. Был на связи здесь, по мобильному и в скайпе. Доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
очень хорошо посотрудничали. Все четко: Постановка задачи, общение, оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
$90
5 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством крайне не доволен. Вместо того, чтобы получить обещанный скрипт я вынужден был выслушивать замечания о том, что этого программиста "бесит присланный дизайн-макет". В итоге был получен отказ делать заказ по присланному макету. 3 дня коту под хвост..
Ответный отзыв
Я виноват лишь в том, что имею вкус. вот макет(дизайном это назвать сложно): http://zwert.ru/pokaz/form/test.png Вот я наверстал предварительный вариант: http://zwert.ru/pokaz/form/my_form.png Специально для этого проекта я разыскал красивые чекбоксы и радиобатоны и заставил их работать. Но заказчик захотел чтобы чекбоксы выглядели как убожество на первой картинке. Я привык гордиться своей работой, а не стыдиться ее. А исходного макета я бы стыдился. Поэтому мне пришлось отказаться от разработки. При этом с заказчика я не взял ни копейки, хотя это я потерял время на разработку. Я так же перед началом работы сделал заказчику огромную скидку от предварительного предложения. Что в итоге я получил? ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ отзыв. Нехорошо получается. О какой потере времени говорит заказчик я не понимаю. Основное задание я получил за полчаса до отказа от работы.
$15
10 баллов
9 лет назад
все четко, быстро и без лишних вопросов рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сам подсказал, где править :) Быстрая и четкая оплата. Приятно работать :)
$250
10 баллов
10 лет назад
Сергей один из немногих кто взялся и справился с поставленной задачей. Полностью вник в нюансы очень нестандартного проекта и предложил конструктивные решения. Проблем с общением не было – всегда на связи, понимание с полуслова. Однозначно предложу в будущем другие проекты и рекомендую его другим заказчикам.
Ответный отзыв
Спасибо за теплые слова. :) Заказчик отличный, четкая постановка задачи, оплата вовремя, приятное общение. Очень рекомендую ;)
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