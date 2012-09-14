Требуется программист на удаленное сотрудничество

Предисловие:

Ищем программиста в команду . Для нас главное это плодотворное и долговременное сотрудничество. Если у вас есть желание развиваться профессионально, искать новые решения задач, использовать в проектах новые возможности, помогать делать проекты лучше, то вы то что мне нужно.

Обязанности:

Разработка долговременных проектов

-Верстка, программирование, установка на CMS (joomla, wp не рассматриваются)

-Разработка дополнительных модулей

Требования:

-Опыт работы от 2 лет

-Знание PHP, HTML, CSS, Javascript, XML, ajax, jQuery;

-Опыт в разработке интернет магазинов. Выгрузка 1с

-Логическое мышление

-Умение планировать свое время и укладываться в сроки

-Умение разбираться в чужом коде

Условия:

Работа удаленная, по проектная.

Примерные цены:

визитка от 6 000

каталог от 8 000

магазин от 12 000

Вообще обычно стоимость по каждому проекту оговаривается индивидуально.

Ответ на вакансию писать здесь или на адрес: [email protected]