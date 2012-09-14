Нужен парсер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки183 просмотра

Стоит задача переноса html сайта в MODx. Единожды собрать информацию (ссылки, текст, таблицы), подчистить и вставить в человеческом виде. Сайт донор - http://www.san-club.net/

HTMLMODX
13 лет назад
hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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