Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата. Подробности в аську 484 664 092
Нужен парсер сайта
Стоит задача переноса html сайта в MODx. Единожды собрать информацию (ссылки, текст, таблицы), подчистить и вставить в человеческом виде. Сайт донор - http://www.san-club.net/
Заявки фрилансеров
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