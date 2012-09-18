Парсер для регистрации свободных доменов

Задача:

Надо создать несложный парсер для автоматической регистрации свободных доменов в зоне .ВY.

Вот подробное описание:

Создание веб-скрипта (можно на .php или в любом другом виде, интерфейс абсолютно НЕ важен) для проверки доменов .ВY на занятость и для автоматической регистрации домена, если домен свободен.

В скрипт вбивается нужный домен, который станет свободным в ближайшие сутки (дроп). Скрипт каждую секунду проверяет, свободен ли домен. Если домен свободен - скрипт регистрирует через сайт регистратора, автоматически списывая с баланса средства.

Проверка на занятость осуществляется через сайт http://cctld.by

Регистрация домена осуществляется через Регистратора http://domain.by

На cctld.by нас интересует только проверка на занятость (без каптчи). На http://domain.by мы регистрируем свободный домен - также без каптчи.

Важно: скрипт должен "бомбить" http://cctld.by как можно чаще (в несколько потоков) и быть очень быстрым - т.к. сейчас работают аналогичные скрипты, регистрирующие свободные домены примерно за 1 секунду.

Бюджет: 7.000 рублей

Требования к исполнителям: скрипт не сложный, каптчей нет, сделайте как можно скорее.

Сроки выполнения:

Как можно быстрее.