О компании: Компания Websoft (www.websoft.ru) разработчик решений для дистанционного обучения, развития и оценки персонала WebTutor. Проекты: Разработка программного обеспечения для и на основе системы WebTutor для клиентов ...
Парсер для регистрации свободных доменов
Задача:
Надо создать несложный парсер для автоматической регистрации свободных доменов в зоне .ВY.
Вот подробное описание:
Создание веб-скрипта (можно на .php или в любом другом виде, интерфейс абсолютно НЕ важен) для проверки доменов .ВY на занятость и для автоматической регистрации домена, если домен свободен.
В скрипт вбивается нужный домен, который станет свободным в ближайшие сутки (дроп). Скрипт каждую секунду проверяет, свободен ли домен. Если домен свободен - скрипт регистрирует через сайт регистратора, автоматически списывая с баланса средства.
Проверка на занятость осуществляется через сайт http://cctld.by
Регистрация домена осуществляется через Регистратора http://domain.by
На cctld.by нас интересует только проверка на занятость (без каптчи). На http://domain.by мы регистрируем свободный домен - также без каптчи.
Важно: скрипт должен "бомбить" http://cctld.by как можно чаще (в несколько потоков) и быть очень быстрым - т.к. сейчас работают аналогичные скрипты, регистрирующие свободные домены примерно за 1 секунду.
Бюджет: 7.000 рублей
Требования к исполнителям: скрипт не сложный, каптчей нет, сделайте как можно скорее.
Сроки выполнения:
Как можно быстрее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата. Подробности в аську 484 664 092Завершен13 лет назад
- $200
Необходимо помочь разобраться в системе http://www.flynax.com/auto-classifieds-software.html и в ее админке создать каталоги, настраиваемые поисковые формы к ним, по трем каталогам и agjbcrjdsv формам к ним на основе еще существующих данных-пртмеров и уже ...Закрыт13 лет назад
Предисловие: Ищем программиста в команду . Для нас главное это плодотворное и долговременное сотрудничество. Если у вас есть желание развиваться профессионально, искать новые решения задач, использовать в проектах новые возможности, помогать делать проекты лучше, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать калькулятор для сайта http://stroyrum.ru/ Смысл калькулятора заключается в следующем: человек вводит исходную информацию, а именно колличество квадратных метров и тип ремонта, а потом ему выдается стоимость ремонта. ...Завершен13 лет назад
Настроить плагин PopUp Dominator на движке WordPress Указывайте ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на основе готовых шаблонов сайтов подписных страниц сделать доработку и оптимизировать их для Рунета. 1. Добавить рамки видео на страницу (рамки предоставлю). 2. Сделать интеграцию с сервисом Смартреспондер. ...Завершен13 лет назад
- $50
Доброе утро господа. Ситуация - есть хороший плагин для голосовалки Post Voting для системы Wordpress. Единственный минус это то что после обновления страницы проголосовавшие "пальчики" снова становятся типа активными. но ...Завершен13 лет назад
http://coffe.illustrate.kz/ 1. убрать на главной страницы мерцание текста и картинки (чтобы текст не дрыгался) 2. Картинки: сейчас они идут подряд с права налево без остановки. По кругу. После последней сразу идет первая. Не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад