Парсер для регистрации свободных доменов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок197 просмотров

Задача:

Надо создать несложный парсер для автоматической регистрации свободных доменов в зоне .ВY.

Вот подробное описание:

Создание веб-скрипта (можно на .php или в любом другом виде, интерфейс абсолютно НЕ важен) для проверки доменов .ВY на занятость и для автоматической регистрации домена, если домен свободен.

В скрипт вбивается нужный домен, который станет свободным в ближайшие сутки (дроп). Скрипт каждую секунду проверяет, свободен ли домен. Если домен свободен - скрипт регистрирует через сайт регистратора, автоматически списывая с баланса средства.

Проверка на занятость осуществляется через сайт http://cctld.by

Регистрация домена осуществляется через Регистратора http://domain.by

На cctld.by нас интересует только проверка на занятость (без каптчи). На http://domain.by мы регистрируем свободный домен - также без каптчи.

Важно: скрипт должен "бомбить" http://cctld.by как можно чаще (в несколько потоков) и быть очень быстрым - т.к. сейчас работают аналогичные скрипты, регистрирующие свободные домены примерно за 1 секунду.

Бюджет: 7.000 рублей

Требования к исполнителям: скрипт не сложный, каптчей нет, сделайте как можно скорее.

Сроки выполнения:

Как можно быстрее.

PHP
13 лет назад
bszr
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$340
7 дней
Перед Евгением стояла немного необычная задача, с которой он великолепно и, что немаловажно, очень оперативно справился! Абсолютно профессиональный подход к исполнению заказов на всех этапах: от принятая задания до исполнения и пояснения заказчику особенностей работы скрипта. Хотите сэкономить время и работать с профессионалом - обращайтесь к Евгению.
Интересная задача, и очень подробно описана и выдана к исполнению. Оплата произведена своевременно, даже не смотря на то, что не успел доделать к сроку некоторые вещи. Буду рад сотрудничать в будущем, рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад