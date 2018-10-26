Эдак так здорово было сотрудничать! Такой ты код написал, такой код!! Загляденье! Рабочий, читабельный и современный! Спасибо, тебе, космическое за результат! Дальше новую задачу выдал, и результатом доволен! Мастерство по автоматизации у тебя имеется очень хорошее!