ДотДев - Веб Разработка любой сложности
Делаю сайты, скрипты, парсеры, приложения любой сложности. 10+ лет опыта.
Основной стек:
Backend - PHP 5/7/8/ Symfony / Laravel / Yii / Golang / Node (JS/TS)
Frontend - React / Vue
CMS - Wordpress / Joomla / BoltCMS / OpenCart и другие.
Иногда - C# / Python / Lua
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/dotdevio
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#566
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- AnonStory - анонимный просмотр Инстаграмнет просмотров
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- Trading CRM10 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
PHPСоздание парсеров
Работа выполнена очень качественно. Все незначительные дополнения после окончания работ были выполнены мгновенно. Спасибо большое Ивану! Уверен, что обращусь к нему еще не раз!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи.
$50
10 баллов
2 года назад
Интеграция платежных систем
Очень быстро откликнулся на заказ и моментально включился в работу. Взял инициативу по общению с технической поддержкой сервисов, что упростило мою работу и исключило искажение информации. Иван, выполнил всю работу под ключ и в срок. Буду продолжать работать с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая задача, всегда на связи, оплата без задержек, рекомендую к сотрудничеству!
$40
9 баллов
7 лет назад
Коротко и ясно: отличный исполнитель
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все быстро и ясно
$10
9 баллов
7 лет назад
Все сделано. Качество на высоте! Сроки - не так быстро как хотелось, но тоже неплохо!
Ответный отзыв
Не согласен по поводу сроков, в остальном все супер! :) Рекомендую.
$20
10 баллов
8 лет назад
PHP
Эдак так здорово было сотрудничать! Такой ты код написал, такой код!! Загляденье! Рабочий, читабельный и современный! Спасибо, тебе, космическое за результат! Дальше новую задачу выдал, и результатом доволен! Мастерство по автоматизации у тебя имеется очень хорошее!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата, сотрудничеством полностью доволен!
Веб-программирование
55 отзывов(-2)
$10/час
от $100от 2 дней
#66