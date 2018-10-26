wendel

Иван wendel

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
ДотДев - Веб Разработка любой сложности

Делаю сайты, скрипты, парсеры, приложения любой сложности. 10+ лет опыта.

Основной стек:

Backend - PHP 5/7/8/ Symfony / Laravel / Yii / Golang / Node (JS/TS)
Frontend - React / Vue

CMS - Wordpress / Joomla / BoltCMS / OpenCart и другие.
Иногда - C# / Python / Lua

Почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/dotdevio

#22Создание парсеров
#25Интеграция платежных систем
#41PHP
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#566
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Очень простой PHP парсер сайта со скачиванием видео
PHPСоздание парсеров
Работа выполнена очень качественно. Все незначительные дополнения после окончания работ были выполнены мгновенно. Спасибо большое Ивану! Уверен, что обращусь к нему еще не раз!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи.
Ответный отзыв
7025141
Вадим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Реализовать прием платежей на сайте
Интеграция платежных систем
Очень быстро откликнулся на заказ и моментально включился в работу. Взял инициативу по общению с технической поддержкой сервисов, что упростило мою работу и исключило искажение информации. Иван, выполнил всю работу под ключ и в срок. Буду продолжать работать с ним. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкая задача, всегда на связи, оплата без задержек, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
macompany
Михаил 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
9 баллов
7 лет назад
Парсер CRM
Коротко и ясно: отличный исполнитель
Отличный заказчик, все быстро и ясно
Ответный отзыв
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
9 баллов
7 лет назад
После обновления ворд пресса перестали работать некоторые функции
Все сделано. Качество на высоте! Сроки - не так быстро как хотелось, но тоже неплохо!
Не согласен по поводу сроков, в остальном все супер! :) Рекомендую.
Ответный отзыв
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Автопостеры в недвижимость.
PHP
Эдак так здорово было сотрудничать! Такой ты код написал, такой код!! Загляденье! Рабочий, читабельный и современный! Спасибо, тебе, космическое за результат! Дальше новую задачу выдал, и результатом доволен! Мастерство по автоматизации у тебя имеется очень хорошее!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата, сотрудничеством полностью доволен!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
55 отзывов(-2)
$10/час
от $100от 2 дней
#66