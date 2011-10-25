Немного изменить исходную функцию PHP

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Закрыт3 заявки215 просмотров

Добрый вечер, в PHP есть функция для подключения файлов require, так же в PHP есть несколько глобальных массивов по умолчанию, таких как $_GET, $_POST, $_SESSION ... . Мне нужно сделать функцию полностью аналогичную функции require, только сделать чтобы все файлы которая подключает эта функция добавлялись в новый глобальный массив допустим $_LOADED_FILES и его можно использовать в php скрипте. Подробнее с исполнителем. Указывайте цену и сроки.

PHP
14 лет назад
wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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