Немного изменить исходную функцию PHP

Добрый вечер, в PHP есть функция для подключения файлов require, так же в PHP есть несколько глобальных массивов по умолчанию, таких как $_GET, $_POST, $_SESSION ... . Мне нужно сделать функцию полностью аналогичную функции require, только сделать чтобы все файлы которая подключает эта функция добавлялись в новый глобальный массив допустим $_LOADED_FILES и его можно использовать в php скрипте. Подробнее с исполнителем. Указывайте цену и сроки.