софт для управление впн соединениями т.е работа с TAP-Win32 Provider V9 сетевые адаптеры интерфейс предоставим требуется сделать все по тз некий аналог http://hidemyass.cachefly.net/download/HMA-Pro-VPN-2.6.9-install.exe
Немного изменить исходную функцию PHP
Добрый вечер, в PHP есть функция для подключения файлов require, так же в PHP есть несколько глобальных массивов по умолчанию, таких как $_GET, $_POST, $_SESSION ... . Мне нужно сделать функцию полностью аналогичную функции require, только сделать чтобы все файлы которая подключает эта функция добавлялись в новый глобальный массив допустим $_LOADED_FILES и его можно использовать в php скрипте. Подробнее с исполнителем. Указывайте цену и сроки.
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