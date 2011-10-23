Веб-конференция для сайта

По функционалу очень подходит gvoconference.com

Естественно не как сервис, а как конференция в рамках одного портала.

Интересуют разработки как с нуля (сроки!), так и возможно готовые решения.

Аренда не интересует.

Только обратите внимание на функционал имеющийся на gvoconference.com

Надо в том числе:

- возможность вести видеоконференцию нескольким абонентам.

- возможность транслировать всем участникам видео, аудио файлы, презентации power point