Модуль для IIS 7.5

Очень доволен сотрудничеством. Ростислав принимал активное участие в проекте: всегда был на связи, оперативно принимал решения по текущим изменениям\модификациям проекта, совместно со мной тестировал проект. Подготовил и поддерживал тестовую площадку для проекта, что значительно упростило и ускорило процесс.