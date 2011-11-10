Модуль для IIS 7.5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка144 просмотра

Неуправляемый модуль для IIS 7.5. Должен просматривать страницу после ее генерации обработчиком запроса перед отправкой клиенту и заменять определенные теги другим текстом. Текст замены модуль получает из другого приложения с помощью COM соединения. Подробности в приложенном техническом задании.

14 лет назад
rkuzmin
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DoctorShtein
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Работа сделана быстро и качественно.
Очень доволен сотрудничеством. Ростислав принимал активное участие в проекте: всегда был на связи, оперативно принимал решения по текущим изменениям\модификациям проекта, совместно со мной тестировал проект. Подготовил и поддерживал тестовую площадку для проекта, что значительно упростило и ускорило процесс.

Заявки фрилансеров

DoctorShtein
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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