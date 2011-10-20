Нужно создать клон-аналог ТаскБару от Винды. НЕ нужна панель быстрого запуска. Суть: 1) Форма шириной 100% разрешения экрна. 2) слева: кнопка пуск. 2) справа: часы + свои добавления. ...
Scilab консультации
Требуется мастер своего дела в scilab/matlab.
Буду периодически брать консультации. Укажите ценник за час вашего времени. и примерное время когда вы онлайн: будни и выходные.
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