цикл из 2х матриц. чтоб была регистрация, установка отдельно с флешки, база данных в db файле, начисление поощрений по маркетинг плану. подробнее по skype или icq.
Мониторинг цен интернет-магазинов
Нужно разработать программное приложение для мониторинга цен интренет-магазинов. Данный программный средство должно быть универсальным под разное количество товаров и интернет-магазинов, само находить отмеченный товар в сети интерне.
Требование:
указав товар (например: Инвертор KENDE MS-160L)
должно вывести отчет о ценах на товар в разных интернет-магазинах, составив из них таблицу.
Возможно исключение: в программу забивать список интеренет-магазинов.
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