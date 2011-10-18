Написать программу. Язык любой + API SmartCOM

SmartCom

программный интерфейс http://www.itinvest.ru/software/smartcom/

Руководство разработчика http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/SmartCOM_2_0_manual.pdf

Пример коннекта с API SmartCOM http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/TestConnect.zip

форум http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showforum=26

Т.З. (кратко)

Нужно

1-Вход- получать данные от smartcom об открытых позициях заявках и текущей цене и прибыли

2-Обработка-Создать ордера LIMIT (+) или STOP (–) от цены открытой позиции

3-Выход-Вывести ордера (STOP,LIMIT) в SmartCom

Сейчас это реализовано в http://www.itinvest.ru/software/comp/smartx/ но не очень удобно

Программа нужна для теста если покажет себя в работе удобной закажу полный вариант

дизайн, интерфейс и Т.З. http://savepic.su/420099.jpg