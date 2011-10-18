Написать программу. Язык любой + API SmartCOM

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка238 просмотров

SmartCom

программный интерфейс http://www.itinvest.ru/software/smartcom/

Руководство разработчика http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/SmartCOM_2_0_manual.pdf

Пример коннекта с API SmartCOM http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/TestConnect.zip

форум http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showforum=26

Т.З. (кратко)

Нужно

1-Вход- получать данные от smartcom об открытых позициях заявках и текущей цене и прибыли

2-Обработка-Создать ордера LIMIT (+) или STOP (–) от цены открытой позиции

3-Выход-Вывести ордера (STOP,LIMIT) в SmartCom

Сейчас это реализовано в http://www.itinvest.ru/software/comp/smartx/ но не очень удобно

Программа нужна для теста если покажет себя в работе удобной закажу полный вариант

дизайн, интерфейс и Т.З. http://savepic.su/420099.jpg

14 лет назад
rudiloct
Конив 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Распознавание лиц с видео и фото.

    $100

    Есть разработанный на С проект по распознаванию лиц в видеопотоке и с фото. необходимо помочь подставить свои значения и работать с данной программой.плюс перевести на язык делфи.проект с исходником ...

    WordPress
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать программу

    Кто может написать программу,суть которой в том, что бы каждый день после запуска по заданному сценарию обновляла размещенные обьявления на порталах, если возможно старые удаляла и размещала новые. В общем нужен бот. Детально расскажу по ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна программка или скрипт парсер

    $10

    Нужна программка или скрипт которая вытягивает из html (его структура постоянная) по названию данных их содержимое. Нужно вытягивать 9 значений. Принцип вытяжки однотипный. (исходники нужны) Бюджет ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать плагин для Mozilla

    $30

    Добрый день! Необходимо разработать плагин, который бы обращался к JSON API на сервере и принимал оттуда некоторые данные. Затем, когда данные получены, плагин бы выводил под адресной строкой. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функция экспорта в InstantCMS на С#

    $50

    Функции передаются: адрес сайта на InstantCMS (http://www.instantcms.ru/), логин юзера, пароль юзера, Заголовок поста, Анонс поста, Контент поста, ID категории в которую поместить пост. Функция должна залогиниться от админа на сайте и запостить пост в нужную ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад