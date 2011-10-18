Нужен человек,который отлично разбирается эксель -для апгрейда одного макроса пишите в icq 7660000 или скайп illusionmgs
Написать программу. Язык любой + API SmartCOM
SmartCom
программный интерфейс http://www.itinvest.ru/software/smartcom/
Руководство разработчика http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/SmartCOM_2_0_manual.pdf
Пример коннекта с API SmartCOM http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/smartcom/TestConnect.zip
форум http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showforum=26
Т.З. (кратко)
Нужно
1-Вход- получать данные от smartcom об открытых позициях заявках и текущей цене и прибыли
2-Обработка-Создать ордера LIMIT (+) или STOP (–) от цены открытой позиции
3-Выход-Вывести ордера (STOP,LIMIT) в SmartCom
Сейчас это реализовано в http://www.itinvest.ru/software/comp/smartx/ но не очень удобно
Программа нужна для теста если покажет себя в работе удобной закажу полный вариант
дизайн, интерфейс и Т.З. http://savepic.su/420099.jpg
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать программу для обработки прайс-листов в формате ексель.Завершен14 лет назад
Требуется разработать программу для windows, которая будет генерировать сертификаты и записывать их на e-token.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть разработанный на С проект по распознаванию лиц в видеопотоке и с фото. необходимо помочь подставить свои значения и работать с данной программой.плюс перевести на язык делфи.проект с исходником ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Кто может написать программу,суть которой в том, что бы каждый день после запуска по заданному сценарию обновляла размещенные обьявления на порталах, если возможно старые удаляла и размещала новые. В общем нужен бот. Детально расскажу по ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужна программка или скрипт которая вытягивает из html (его структура постоянная) по названию данных их содержимое. Нужно вытягивать 9 значений. Принцип вытяжки однотипный. (исходники нужны) Бюджет ...Закрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написание программы, для заполнения форм на определенном сайте. Более подробно в личке.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо разработать плагин, который бы обращался к JSON API на сервере и принимал оттуда некоторые данные. Затем, когда данные получены, плагин бы выводил под адресной строкой. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Функции передаются: адрес сайта на InstantCMS (http://www.instantcms.ru/), логин юзера, пароль юзера, Заголовок поста, Анонс поста, Контент поста, ID категории в которую поместить пост. Функция должна залогиниться от админа на сайте и запостить пост в нужную ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен перевод не большой программы с VB на Delphi. Исходники в аттаче.Закрыт14 лет назад