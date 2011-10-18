Необходима программа-калькулятор с красивым дизайном и интуитивно понятным интерфейсом, обладающая функциями: - ввод параметров и графическое построение по ним коробки СРУБА (бревенчатого здания прямоугольной формы с дополнительными стенами-перегородками; может быть двух видов рубки: "в ...
Нужна программка или скрипт парсер
Нужна программка или скрипт которая вытягивает из html (его структура постоянная) по названию данных их содержимое.
Нужно вытягивать 9 значений. Принцип вытяжки однотипный.
(исходники нужны)
Бюджет указал, меньше лучше.
Выбранный исполнитель
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