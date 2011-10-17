Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). ...
Заказ на создание торгового робота
Группе частных трейдеров требуется разработать торгового робота, с применением созданных и протестированных алгоритмов, с привязкой к платформе МТ4,5.
С вас опыт работы в данной области, портфолио, контакты (ФИО, тел.,e-mail, место вашего расположения) на [email protected].
Взаимодействие сугубо на юридическо-правовой основе (договор авторского заказа).
Условия оплаты:
- предоставление в безвозмездное пользование программного продукта
- фиксированная денежная сумма
Авторское право передается Заказчику.
Желаю всем удачи в делах
Святослав Владимирович.
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