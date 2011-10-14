Доработка проекта с использованием JavaScript+PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка135 просмотров

1. Создание простой формы аутентификации

2. Занесение в БД считанной инфо при аутентификации

3. Скрипт по занесению в БД инфо о выбранных данных (через checkbox)

4. Отображение выбранных данных

5. При выборе в форме checkbox - "удалить" - счётчики работают в "обратную сторону"

6. Занесение инфо в БД при переходе в следующий экран (фукнция)

7. Вывод изображений из одной таблицы, вывод фраз из другой таблицы. "Привязка" фраз к картинкам.

P.S. В случае удачного выполнения задания возможно долгосрочное сотрудничество

P.S.S. ссылки на портфолио - приветствуются

JavaScriptPHP
14 лет назад
aviator
59 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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