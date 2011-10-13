Нужна программа добавляющая товар с одного сайта на другой.
Написать bat - cmd файл
Написать cmd – файл для удаления по маске каталогов из временной директории системы.
Есть самораспаковывающийся RAR SFX архив, который при распаковке помещает свой файлы во временный каталог системы и запускает оттуда программы.
При многократной распаковке (а для юзеров удобно именно это) файлы записываются каждый раз в новую директорию и таким образом замусоривают систему.
Требуется:
Написать cmd – файл (или дописать в cmd, находящийся в архиве) со строчками, удаляющими все предыдущие каталоги, записанные этой же программой.
Версия архива – прилагается / В приложенном файле следует изменить расшмрение: freelance.rar - заменить на freelance.exe (иначе не получилось загрузить это вложение (система ругается)
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