Написать bat - cmd файл

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Написать cmd – файл для удаления по маске каталогов из временной директории системы.

Есть самораспаковывающийся RAR SFX архив, который при распаковке помещает свой файлы во временный каталог системы и запускает оттуда программы.

При многократной распаковке (а для юзеров удобно именно это) файлы записываются каждый раз в новую директорию и таким образом замусоривают систему.

Требуется:

Написать cmd – файл (или дописать в cmd, находящийся в архиве) со строчками, удаляющими все предыдущие каталоги, записанные этой же программой.

Версия архива – прилагается / В приложенном файле следует изменить расшмрение: freelance.rar - заменить на freelance.exe (иначе не получилось загрузить это вложение (система ругается)

14 лет назад
sintrem
Сергей 
83 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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