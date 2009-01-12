У меня есть список номеров телефонов (около 500) с указанием фамилии владельцы и причины, по которой я ему хочу позвонить. Мне нужна программа, в которую мы заносим этот список и которая через скайп обзванивает всех ...
Плотность ключевых фраз в выборке
1. в одном файле однословники
2. другой файл каждая строка словосчетание от 1 до 10 слов
3. из однословников первого файла методом перебора составить 2, 3, 4 словники
4. найти количество вхождений этих 2, 3, 4 словников во второй файл
5. результаты записать в 3 выходных файла
детальней смотрим вложение
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в папках следующей иерархии: папка1 подпапка11 подпапка12 папка2 подпапка21 подпапка22 ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна функция для авторизации Facebook (для демонстрации работы после авторизации нужно получить данные с нескольких страниц, доступных только авторизованному пользователю). Нужно реализовать на C#. Интерфейс не нужен, поскольку функция будет прикручиваться к другой программе. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
См. файл. На первом листе 175 строк с товарами (2 колонки: артикул и название). На втором листе 310 строк 1. Необходимо во втором листе убрать товары которые уже есть на ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна библиотека в виде файлика (*.h), которая позволяет умножать матрицы произвольных размеров C++Builder 6.0 срок 1-2 дня цена 20 $ ICQ: 380945346Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуеться написать расширение на оперу подобное этому https://addons.opera.com/ru/addons/extensions/details/savefromnet-helper/1.38/?display=ru С помощью данного расширения можно качать музыку, видео с контакта, видео с ютуба прямо на сайте появляеться кнопка скачать подробное ТЗ и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте необходимо написание игрового мода игры CS 1.6 на С++ суть мода заключается со связью с базой данных и вывода игровой статистики на сайт (программа мод д.б. написана в течении 2-3 недель) Также необходимо написание ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется профи в работе с Excel, чтобы помочь разобраться, как объединить несколько файлов (прайсов) разной структуры в один с конкретной структурой.Прикладное ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Для реализации GUI уникального iPad-проекта требуется C++/Objective-C удаленный разработчк. В настоящий момент наша команда разрабатывает продукт для iPad аналога которого еще нет в Apple Store. Мы уверены в большой перспективе этого ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать программу для работы с базой данных агентства элитной недвижимости с возможностью импорта объектов на сайт.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад