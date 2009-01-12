Плотность ключевых фраз в выборке

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Закрыт1 заявка165 просмотров

1. в одном файле однословники

2. другой файл каждая строка словосчетание от 1 до 10 слов

3. из однословников первого файла методом перебора составить 2, 3, 4 словники

4. найти количество вхождений этих 2, 3, 4 словников во второй файл

5. результаты записать в 3 выходных файла

детальней смотрим вложение

14 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Stelth
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$29
2 дня

Заявки фрилансеров

Stelth
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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