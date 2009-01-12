Нужна функция для авторизации Facebook (для демонстрации работы после авторизации нужно получить данные с нескольких страниц, доступных только авторизованному пользователю). Нужно реализовать на C#. Интерфейс не нужен, поскольку функция будет прикручиваться к другой программе. ...
Обработка массива изображение (наложение текста)
Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в папках следующей иерархии:
папка1
подпапка11
подпапка12
папка2
подпапка21
подпапка22
Названия папок - произвольные. Файлы изображений лежат только в подпапках.
Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее:
1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также должен уменьшиться, но чтобы качество не сильно ухудшилось.
Предыдущие версии файлов сохранять не нужно
2. В правом нижнем углу каждой фотографии должна появиться надпись:
в первой строке
12.01.2009 15-45 / это данные взять исходя из даты создания файла фотографии (т.е. не дата Вашего преобразования, а дата и время до работы вашей программы)/
во второй строке
XXXXX, YYYY, ZZZZ /это данные берутся исходя из названия папки (XXXXX), подпапки (YYYY), названия файла (ZZZZ) /
Не нужен дизайн и прочее, работа разовая, единственно что хотелось бы видеть счетчик обработки, например обработано 100 файлов, через пять секунд 120 и так далее
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