Обработка массива изображение (наложение текста)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок261 просмотр

Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в папках следующей иерархии:

папка1

подпапка11

подпапка12

папка2

подпапка21

подпапка22

Названия папок - произвольные. Файлы изображений лежат только в подпапках.

Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее:

1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также должен уменьшиться, но чтобы качество не сильно ухудшилось.

Предыдущие версии файлов сохранять не нужно

2. В правом нижнем углу каждой фотографии должна появиться надпись:

в первой строке

12.01.2009 15-45 / это данные взять исходя из даты создания файла фотографии (т.е. не дата Вашего преобразования, а дата и время до работы вашей программы)/

во второй строке

XXXXX, YYYY, ZZZZ /это данные берутся исходя из названия папки (XXXXX), подпапки (YYYY), названия файла (ZZZZ) /

Не нужен дизайн и прочее, работа разовая, единственно что хотелось бы видеть счетчик обработки, например обработано 100 файлов, через пять секунд 120 и так далее

PHP
14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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