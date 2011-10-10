Нужна библиотека в виде файлика (*.h), которая позволяет умножать матрицы произвольных размеров C++Builder 6.0 срок 1-2 дня цена 20 $ ICQ: 380945346
Работа с Excel. Сравнить данные в 2х таблицах..
См. файл.
На первом листе 175 строк с товарами (2 колонки: артикул и название).
На втором листе 310 строк
1. Необходимо во втором листе убрать товары которые уже есть на первом
2. Привести данные к виду 3го листа (2 колонки объединить в 1, чтобы сначала шло название, а через пробел артикул)
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