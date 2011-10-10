Работа с Excel. Сравнить данные в 2х таблицах..

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Закрыт4 заявки164 просмотра

См. файл.

На первом листе 175 строк с товарами (2 колонки: артикул и название).

На втором листе 310 строк

1. Необходимо во втором листе убрать товары которые уже есть на первом

2. Привести данные к виду 3го листа (2 колонки объединить в 1, чтобы сначала шло название, а через пробел артикул)

14 лет назад
ezz
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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