Написание GUI для революционного iPad-проекта

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки308 просмотров

Для реализации GUI уникального iPad-проекта требуется C++/Objective-C удаленный разработчк.

В настоящий момент наша команда разрабатывает продукт для iPad аналога которого еще нет в Apple Store.

Мы уверены в большой перспективе этого продукта и рассчитываем на большой прорыв и открытие нового сегмента рынка.

Под проект получено инвестирование поэтому нам требуется расширение команды.

В связи с этим ищется удаленный программист для программирования GUI для этого продукта.

Будет особенно здорово если программист:

- имеет чувство юмора и веселый характер :)

- уверенно владеет С++

- пониманает концепции ООП и умеет применять их на практике

- знанает Objective-C

- ответсвенный

Дополнительным приемушеством будет наличие опыта программирования GUI для iPad.

Готовы отдать эту часть на аутсорс в "надежные руки" с оплатой сдельно.

Или же, если вы отдельный программист и желаете присоединитья к нам, то платим от 2500 долларов и больше в зависимости от

квалификации и опыта (при 40-ка часовой рабочей неделе).

Очень желательно если в своей заявке вы будете давать ссылку на свое резюме, тогда мы с вами обязательно свяжемся.

14 лет назад
MMSoft
Иванов 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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