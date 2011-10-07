Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик. Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши. Клик левой кнопкой ...
Доработка Fat Free CRM
Необходимо доработать СРМ-систему под нас, согласно ТЗ.
Прошу отвлекаться только исполнителей, которые раньше работали с FatFreeCRM (fatfreecrm.com).
Учиться на мне не нужно.
ТЗ только после утверждения.
Программа написана на Ruby on Rails.
FatFreeCRM стоит на убунте.
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