Программа получения настроек сетевой карты

Идея программы -> на базе библиотек iphelper.pas и iphlpapi.pas (библиотеки есть) в среде разработки Delphi дополнить программу настроек сетевой карты. Программа называется «Network Trafic Monitor». Скриншот программы ниже. Есть ссылка как пользоваться IP helper (прописать вначале заголовок).

msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365934(v=VS.85).aspx

В функциональность программы добавить:

1. результаты работы функции Get_NetworkParams(). В отдельной вкладке «Глобальные параметры сети» вывести: название компьютера, название домена, DNS сервера.

2. Результаты работы функции Get_ARPTable(). В отдельной вкладке «ARP таблица» вывести в табличной форме результаты работы функции. Обновление данных через таймер (8 сек).

3. Результаты работы функции Get_IPForwardTable(). Эта функция является аналогом команды «route print». В отдельной вкладке «Таблица маршрутизации» вывести в табличной форме результаты работы данной функции. Кнопка «Обновить данные». Обновления текущих данных через таймер (8 сек)

4. Результаты работы функций Get_UdpStatistics() и Get_TcpStatistics. В отдельной вкладке «Статистика UDP и TCP» вывести резуль таты работы функций. Обновление данных через таймер (1 сек);

5. Результаты работы функции Get_ICMPStats() в отдельной вкладке «Статистика ICMP». Обновления через таймер (1 сек). Тут же поддержка пинга пк в сети: вводится IP, выбирается сетевой интерфейс и пингуется. В memo поле отображается результат.