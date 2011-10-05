Доработать приложение на C#

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок300 просмотров

Есть отлаженная программа на C#, мониторит БД на предмет получения новых зданий на отправку смс, если появилось задание то шлет по шаблону смс.

Необходимо добавить способ отправки смс через SMPP протокол, команда отправки есть.

Исходники есть, БД для теста есть.

14 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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