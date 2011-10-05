Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
Доработать приложение на C#
Есть отлаженная программа на C#, мониторит БД на предмет получения новых зданий на отправку смс, если появилось задание то шлет по шаблону смс.
Необходимо добавить способ отправки смс через SMPP протокол, команда отправки есть.
Исходники есть, БД для теста есть.
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