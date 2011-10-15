Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
Прога для удаленной правки php страниц за 1 день
Приветствую.
Необходима программа (приложение для Windows).
Итак, есть сайты с php страницами. На главных находится контент, не совсем какой мне нужен. Там находятся слишком маленькие статьи. Необходимо, чтобы прога подсоединялась к хостингу, заходила на те папки с доменами, к-ые мне нужны и делала замены главных с внутренними страницами.
Т.е.
1. Вводим в проге данные от хостинга, папку, в которых находятся папки с доменами. И вводим названия папок с доменами (там где нам нужно сделать замены страниц).
2. Прога заходит на хостинг по FTP и ищет папки с доменами, к-ые я указал.
3. Находит большую внутреннюю страницу (находить такие страницы можно по максимальному размеру .php файла).
4. Меняет название главной с внутренней местами (т.е. та страница, что была внутренней - становится теперь главной, а та что была главной - теперь становится внутренней).
5. Делает правки в страницах.
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после текста на главных есть такой код: ""
после текста на внутренних есть такой код: ""
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Так вот, нужно, чтобы на той странице, что стала теперь внутренней было "", а на той странице, что стала главной - "".
Примеры главной и внутренней страниц в приложении.
P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.
P.S.S. Сроки оперативные. Программа нужна сегодня.
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