Прога для удаленной правки php страниц за 1 день

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка227 просмотров

Приветствую.

Необходима программа (приложение для Windows).

Итак, есть сайты с php страницами. На главных находится контент, не совсем какой мне нужен. Там находятся слишком маленькие статьи. Необходимо, чтобы прога подсоединялась к хостингу, заходила на те папки с доменами, к-ые мне нужны и делала замены главных с внутренними страницами.

Т.е.

1. Вводим в проге данные от хостинга, папку, в которых находятся папки с доменами. И вводим названия папок с доменами (там где нам нужно сделать замены страниц).

2. Прога заходит на хостинг по FTP и ищет папки с доменами, к-ые я указал.

3. Находит большую внутреннюю страницу (находить такие страницы можно по максимальному размеру .php файла).

4. Меняет название главной с внутренней местами (т.е. та страница, что была внутренней - становится теперь главной, а та что была главной - теперь становится внутренней).

5. Делает правки в страницах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

после текста на главных есть такой код: ""

после текста на внутренних есть такой код: ""

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Так вот, нужно, чтобы на той странице, что стала теперь внутренней было "", а на той странице, что стала главной - "".

Примеры главной и внутренней страниц в приложении.

P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.

P.S.S. Сроки оперативные. Программа нужна сегодня.

PHP
14 лет назад
RichDad
Гость 
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
1 день
Сергей является типичным программистом. То, что у заказчика написано в ТЗ, то он и получит на 100% (качественно и в сроки). Не более и не менее. Поэтому, будущим заказчикам, которые прочитают данный отзыв, я бы посоветовал очень грамотно составлять ТЗ или нанимать для его написания специально обученных людей. А Сергею, обращая его внимание на человеческий фактор и разницу в понимании конечного продукта между заказчиком и исполнителем, я бы посоветовал включать в сумму для разработки также и правки продукта по инициативе заказчика.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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