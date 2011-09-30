Обработчик текстового файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок418 просмотров

Есть текстовый файл

Нужна программа, которая бы

находила строку, в которой всего лишь одно слово, и дописывала бы в строке фразы из последующих строк с удаленным из фраз данным словом. Предлоги за слова не считаются.

Пример (а, b, c, d,e,f – слова):

Исходник файла:

a

a b

c a

d a

e

e a

e f

Результат:

a -b -c -d

a b

c a

d a

e -a -f

e a

e f

Цена до 300руб

14 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров