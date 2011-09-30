Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - ...
Обработчик текстового файла
Есть текстовый файл
Нужна программа, которая бы
находила строку, в которой всего лишь одно слово, и дописывала бы в строке фразы из последующих строк с удаленным из фраз данным словом. Предлоги за слова не считаются.
Пример (а, b, c, d,e,f – слова):
Исходник файла:
a
a b
c a
d a
e
e a
e f
Результат:
a -b -c -d
a b
c a
d a
e -a -f
e a
e f
Цена до 300руб
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