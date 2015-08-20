Программа для расчета материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок614 просмотров

Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон.

В программе должны быть:

- Настройки для ввода исходных данных

- Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна

- Расчет стоимости монтажа на основе исходных данных

- Печать заявки (комплектации) на склад

- Печать всей таблицы монтажей (материалы и стоимость)

Подробнее при переписке. Стучаться в аську 218-981-85

13 лет назад
sharafutdinov
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
$220
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Евгений не доплатил 50$, и вот уже три месяца кормит завтраками. Так что имейте ввиду!!!
shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка программы

    Есть программы для сравнения прайсов. Необходимо доработать функцию соответствия и распознания товаров.Программа написана на Delphi 2007.

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка платежной системы для транспорта

    Система должна иметь 1) Серверная часть: систему мониторинга о статусе платежей он-лайн и оф-лайн, привязана к системе глонас с возможностью мониторинга т/с 2) Терминальная часть: Кросплатформа Linux и Windows, с возможностью ...

    Linux
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание программы

    В общих чертах - нужно написать программу сравнения данных из одной базы и замены их данными из другой. Более подробно - исполнителю. Пишите ваши цены за работу. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется переписать программу на ассемблере

    $15

    Имеется программа, написана на MASM, надо переписать ее код так, чтобы она не была похожа на оригинал. Кода мало, но если справитесь, работа будет постоянно... И оплачиваться будет больше. Стучать в ...

    Ассемблер
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 1С УТ 11. Внешняя обработка для печати документа

    Нужно сделать дополнительную обработку, которая будет печатать счет-фактуру по выбранному документу, макет счет-фактуры штатный, с небольшими изменениями. Обработка будет вызываться из печати документа, как дополнительная печатная форма.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программа автодозвона Скайп (приватно для shapod)

    Есть список номеров, по которому нужно дозваниваться. Оператор запускает программу и занимается своими делами, не отходя от компьютера. Если программа дозванивается - то сигнализирует и оператор начинает общение.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Управление перезагрузкой дисков

    Есть аппарат для автоматической записи дисков. Состоит из обычного DVD-привода и механизма перезагрузки дисков. Управляется с компьютера своей программой, подключение USB. После подключения в списке устройств появляется ещё один DVD-привод и устройство HID (Human Interface ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад