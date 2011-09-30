Доработка программы

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Закрыт7 заявок241 просмотр

Есть программы для сравнения прайсов. Необходимо доработать функцию соответствия и распознания товаров.Программа написана на Delphi 2007.

Delphi
14 лет назад
b1nd
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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