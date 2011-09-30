Система должна иметь 1) Серверная часть: систему мониторинга о статусе платежей он-лайн и оф-лайн, привязана к системе глонас с возможностью мониторинга т/с 2) Терминальная часть: Кросплатформа Linux и Windows, с возможностью ...
Доработка программы
Есть программы для сравнения прайсов. Необходимо доработать функцию соответствия и распознания товаров.Программа написана на Delphi 2007.
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