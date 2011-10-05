Создание небольшой системы учета

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок229 просмотров

Доброго времени суток!

ТЗ в приложении. От Вас цена, срок, и на чем будете делать.

Прошу прощения, если ввел кого-то в заблуждение) - это локальное приложение, без внешних связей.

14 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$75
3 дня
Очень приятно поработали. Все быстро и четко. Всегда на связи. Результат - лучше, чем предполагал. Жду повода снова поработать с ним).
Хороший заказчик, очень приятный в общении человек. Быстро и безболезненно решили все возникшие вопросы, без проволочек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад