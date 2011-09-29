В первую очередь интересует ИЕ и/или ФФ.
C# функция проверки наличия сайта в DMOZ
Нужна c# функция, проверяющая наличие сайта в DMOZ. Функции передается домен, который необходимо проверить (string), а также прокси (WebProxy), через который необходимо осуществить запрос (по умолчанию прокси равен null, в этом случае проверка идет напрямую без прокси). На выходе true если сайт в DMOZ, false если нет.
Предпочтение отдается исполнителям с готовыми решениями (с нуля могу и сам написать, но нет времени тестировать и исследовать DMOZ). Кроме того, интересует дальнейшее сотрудничество для создания ряда функции получения сео параметров сайтов (индексация, yahoo backlinks и т.д.). Повторюсь, очень интересно сотрудничество с исполнителями, работающими именно в данной нише. Для тестирования необходимо набросать простой интерейс (одна кнопки, одно поле, один label), с помощью которого я смогу протестировать работу функции. Оплата после тестирования тестового приложения. После оплаты присылаете код.
Дополнительные требования: Необходима работоспособность под .NET2. Функция обязательно должна иметь обработчик исключений.
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