C# функция проверки наличия сайта в DMOZ

Нужна c# функция, проверяющая наличие сайта в DMOZ. Функции передается домен, который необходимо проверить (string), а также прокси (WebProxy), через который необходимо осуществить запрос (по умолчанию прокси равен null, в этом случае проверка идет напрямую без прокси). На выходе true если сайт в DMOZ, false если нет.

Предпочтение отдается исполнителям с готовыми решениями (с нуля могу и сам написать, но нет времени тестировать и исследовать DMOZ). Кроме того, интересует дальнейшее сотрудничество для создания ряда функции получения сео параметров сайтов (индексация, yahoo backlinks и т.д.). Повторюсь, очень интересно сотрудничество с исполнителями, работающими именно в данной нише. Для тестирования необходимо набросать простой интерейс (одна кнопки, одно поле, один label), с помощью которого я смогу протестировать работу функции. Оплата после тестирования тестового приложения. После оплаты присылаете код.

Дополнительные требования: Необходима работоспособность под .NET2. Функция обязательно должна иметь обработчик исключений.