Переделать программу Delphi из Paradox в Access

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  2. Прикладное ПО
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Есть дипломный проект на Delphi из 12 модулей, каждый модуль по 200-300 строк. Написан с использованием БД Paradox.

Хотелось бы перенести программу на другую БД - вместо Paradox используем ADO+Access, оставив функционал. Плюс добавить некоторые дополнительные функции. А именно - добавить в базу две-три таблицы и сделать интерфейс для их заполнения.

Прилагаю один из модулей программы для примера.

Пишите пожалуйста примерные бюджет и сроки.

Delphi
14 лет назад
ppman
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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