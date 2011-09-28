В первую очередь интересует ИЕ и/или ФФ.
Переделать программу Delphi из Paradox в Access
Есть дипломный проект на Delphi из 12 модулей, каждый модуль по 200-300 строк. Написан с использованием БД Paradox.
Хотелось бы перенести программу на другую БД - вместо Paradox используем ADO+Access, оставив функционал. Плюс добавить некоторые дополнительные функции. А именно - добавить в базу две-три таблицы и сделать интерфейс для их заполнения.
Прилагаю один из модулей программы для примера.
Пишите пожалуйста примерные бюджет и сроки.
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