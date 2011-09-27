работа с реестром
Создание программы
1.Программа должна сравнивать прайсы, к примеру один берется за основу в csv или exele формате, а остальные
сравниваются с ним, и из них выбирается один и тот же товар с минимальной ценой, который идет в новый прайс лист который
импортируется в exele.
2. В программе должна быть функция наценки + или - в процентах на каждый прайс.
3. Должна быть функция умножения для прайса.
4. Сначало программа должна проводить наценку на товары а потом уже проводить отбор по минимальной цене.
5. В программе должен быть реализован поиск по товарам во всех загруженных прайсах и отображение товаров по прайсам
6. Нужно реализовать удобный способ расстановки соответствий товаров и их распознания,т.к. один и тоже товар может
называться по разному в разных прайсах.
Покажу пример программы. Сейчас реализована на exele. Жду варианты.
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