Создание программы

1.Программа должна сравнивать прайсы, к примеру один берется за основу в csv или exele формате, а остальные

сравниваются с ним, и из них выбирается один и тот же товар с минимальной ценой, который идет в новый прайс лист который

импортируется в exele.

2. В программе должна быть функция наценки + или - в процентах на каждый прайс.

3. Должна быть функция умножения для прайса.

4. Сначало программа должна проводить наценку на товары а потом уже проводить отбор по минимальной цене.

5. В программе должен быть реализован поиск по товарам во всех загруженных прайсах и отображение товаров по прайсам

6. Нужно реализовать удобный способ расстановки соответствий товаров и их распознания,т.к. один и тоже товар может

называться по разному в разных прайсах.

Покажу пример программы. Сейчас реализована на exele. Жду варианты.