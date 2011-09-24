Создать программу конвертации документов

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Закрыт2 заявки297 просмотров

Мы ищем исполнителя/разработчика, который сможет реализовать не тревиальную задачку, а именно создать программу конвертации документов разных форматов ( doc, xls, pdf, ppt, и др) в HTML5. Нужно сделать работающий сервер, а также разработать клиентскую часть данной программы.

Пришите свои предложения на [email protected]

HTML
14 лет назад
sochero
Митя 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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