Нужна десктопная программа учета. Несколько разных таблиц, но все похожи и связывать их не нужно будет. Основная будет состоять из следующих столбцов: №/статус/ФИО/email/дата/операция/сумма(валюта на выбор)/курс$/сумма$/Курс МММ$/сумма МММ$/проценты/комментарий возле ФИО ...
SQL редактор .NET 2.0
ТЗ прикладываю.
если что спрашивайте, но вроде все ясно.
нужно использовать возможности .net 2.0 , не выше
Нужно сделать на VB.NET. В крайнем случае на C#, если никто не пожелает на vb.net.
также нужно сделать небольшую бд из нескольких таблиц для теста или использовать существующую и потом предоставить дамп.
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