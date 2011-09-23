SQL редактор .NET 2.0

ТЗ прикладываю.

если что спрашивайте, но вроде все ясно.

нужно использовать возможности .net 2.0 , не выше

Нужно сделать на VB.NET. В крайнем случае на C#, если никто не пожелает на vb.net.

также нужно сделать небольшую бд из нескольких таблиц для теста или использовать существующую и потом предоставить дамп.