SQL редактор .NET 2.0

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Закрыт10 заявок264 просмотра

ТЗ прикладываю.

если что спрашивайте, но вроде все ясно.

нужно использовать возможности .net 2.0 , не выше

Нужно сделать на VB.NET. В крайнем случае на C#, если никто не пожелает на vb.net.

также нужно сделать небольшую бд из нескольких таблиц для теста или использовать существующую и потом предоставить дамп.

SQL
14 лет назад
Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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